Le strade del Santa Teresa e di Celestino Ciarolu si separano. Decisiva la sconfitta casalinga col Calangianus, che ha interrotto sabato la serie di tre pareggi consecutivi nel campionato di Eccellenza.

L’ufficialità è arrivata oggi, nel tardo pomeriggio, confermando le sensazioni avvertite da molti dopo la partita giocata al Buoncammino e persa 0-1. “La società Asd Santa Teresa Gallura comunica la rescissione del contratto con il mister Celestino Ciarolu”, recita la nota del club gallurese. “Una decisione non semplice, mister Ciarolu non è stato soltanto il nostro allenatore, ma una figura centrale nel percorso di crescita della società, con professionalità, passione e dedizione ha contribuito in modo determinante alla costruzione della nostra identità sportiva”, si legge ancora.

“Desideriamo ringraziarlo profondamente per il lavoro svolto, per l’impegno costante e per l’esempio umano mostrato dentro e fuori dal campo. Il suo contributo resterà parte indelebile della nostra storia”, conclude il comunicato, attraverso il quale il Santa Teresa augura anche al tecnico ed ex giocatore “le migliori fortune per il prosieguo della carriera, certi che saprà raggiungere importanti traguardi anche nel futuro”.

Ciarolu lascia con la squadra penultima con 7 punti dopo undici giornate. Atteso nelle prossime ore il nome del sostituto, che dovrà guidare i biancocelesti nel delicato derby con l’Ilvamaddalena.

