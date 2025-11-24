Il Calangianus interrompe la serie positiva del Santa Teresa, ma dopo il derby di Gallura, perso a domicilio 0-1, i biancocelesti fanno mea culpa per un prestazione priva di carattere e determinazione.

Con l’aggravante che la stessa è andata in scena davanti a un pubblico numeroso e appassionato, e che la gara valida per l’11ª giornata di Eccellenza, decisa dal gol di Perez a metà ripresa, era uno scontro diretto in chiave salvezza. A ciò si aggiunga la classifica, in cui la squadra di Celestino Ciarolu perde una posizione scivolando al penultimo posto con 7 punti e solo uno di vantaggio sul fanalino di coda Sant’Elena Quartu.

Il prossimo impegno, però, potrà riaccendere in maniera decisa le motivazioni del Santa Teresa, atteso da un altro derby tutto gallurese con l’Ilvamaddalena. In trasferta contro la terza forza del torneo servirà una prova straordinaria, ma i precedenti di quest’anno sono incoraggianti.

Se questa è la prima sfida in campionato, le due formazioni si sono già affrontate due volte, tra andata e ritorno, in Coppa Italia, e in entrambi i casi ha vinto il Santa Teresa, con lo stesso punteggio (1-0) e reti di Ortiz a La Maddalena e Djedje al Buoncammino, passando dunque il turno.

