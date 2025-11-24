Un grosso pino si è abbattuto questa sera sull’asfalto di viale Sant’Ignazio, a Cagliari: solo per un caso lì sotto non c’erano auto parcheggiate e solamente per l’orario – tarda sera – non passava nessuno. La pianta è caduta nella strada che ospita varie facoltà universitarie.

A denunciare la vicenda è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Stefania Loi: «L’assessore al Verde, questo illustre sconosciuto, continua a comparire solo per conferenze stampa e promesse di “cura del patrimonio arboreo”. Poi però il risultato è questo».

Avviene, segnala Loi, «a pochi metri dall’ingresso di Economia e dalla fermata del Pollicino, zone attraversate ogni giorno da studenti, lavoratori e famiglie. E mentre assistiamo a questa scena, è difficile dimenticare quando qualcuno gridava allo scandalo contro “Truzzu motosega”, il cui unico torto è stato quello di catalogare e mettere in sicurezza gli alberi pericolanti e malati. Adesso che gli alberi cadono da soli… silenzio».

