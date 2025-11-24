Cagliari, grosso pino crolla sulla strada in viale Sant’IgnazioL’albero ha ceduto nella strada delle facoltà, la consigliera comunale di FdI Stefania Loi: «Chiamavano Truzzu “motosega” ma lui metteva in sicurezza le piante, ora solo silenzio»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un grosso pino si è abbattuto questa sera sull’asfalto di viale Sant’Ignazio, a Cagliari: solo per un caso lì sotto non c’erano auto parcheggiate e solamente per l’orario – tarda sera – non passava nessuno. La pianta è caduta nella strada che ospita varie facoltà universitarie.
A denunciare la vicenda è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Stefania Loi: «L’assessore al Verde, questo illustre sconosciuto, continua a comparire solo per conferenze stampa e promesse di “cura del patrimonio arboreo”. Poi però il risultato è questo».
Avviene, segnala Loi, «a pochi metri dall’ingresso di Economia e dalla fermata del Pollicino, zone attraversate ogni giorno da studenti, lavoratori e famiglie. E mentre assistiamo a questa scena, è difficile dimenticare quando qualcuno gridava allo scandalo contro “Truzzu motosega”, il cui unico torto è stato quello di catalogare e mettere in sicurezza gli alberi pericolanti e malati. Adesso che gli alberi cadono da soli… silenzio».
(Unioneonline)