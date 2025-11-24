Martedì 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e, per l'occasione, il Comitato Regionale Sardegna della Figc ha organizzato una mattinata di sensibilizzazione al centro federale di Sa Rodia, a Oristano.

Un appuntamento fortemente voluto dal presidente Gianni Cadoni e dal suo staff, con diverse iniziative in programma.

Si comincia alle 10.30, con l'accoglienza e i saluti iniziali. Alle 11 la proiezione di un cortometraggio della Lnd legato all'argomento. A seguire, ore 11.20, il dibattito istituzionale con gli interventi di Gianni Cadoni (presidente CR Sardegna), Giovanni Marziano (questore di Oristano), Antonio Franceschi (assessore allo sport del Comune di Oristano), rappresentanti dell'Aia (Associazione Italiana Arbitri) regionale e delle scuole.

Alle 11.45 ci si sposterà in campo, con una partita di calcio femminile inclusiva. Successivamente, alle 12.45, la conclusione della mattinata con un momento finale di socialità, convivialità e condivisione.

© Riproduzione riservata