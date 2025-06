Mario Silvetti è il nuovo allenatore del Sennori che parteciperà al campionato di Prima categoria. Un tecnico di grande esperienza che ha allenato soprattutto squadre femminili.

Dieci gli anni trascorsi nelle squadre femminile della Torres fra il 1983 e il 1993. È stato pure allenatore della nazionale femminile Under 20, dell'Atletico Oristano in Serie A e della Reggiana in A2. Poi le squadre maschili del Ghilarza e del Castelsardo.

Ora la nuova esperienza al Sennori che punta alla Promozione. Nell'ultima stagione di Promozione, il Sennori ha chuso al terzultimo posto, retrocedendo con 35 punti.

© Riproduzione riservata