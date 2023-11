Il campione italiano di pallanuoto, Alessandro Campagna, sarà l’ospite d’onore della cerimonia di premiazione, che si svolgerà il prossimo 27 novembre presso la sala consiliare del Comune di Porto Torres.

L’amministrazione comunale anche quest’anno premierà le atlete e gli atleti turritani che si sono distinti per imprese e meriti sportivi. Pertanto il Comune invita tutte le società sportive cittadine a segnalare atlete e atleti che abbiano conseguito risultati sportivi, a partire dall’ambito regionale.

Campagna, 60 anni, ex pallanuotista e attualmente allenatore della Nazionale di pallanuoto, è uno dei tecnici più vincenti al mondo. Il 19 aprile 2012 ha ricevuto la Palma d’Oro al Merito Tecnico. Siracusano e con un lungo periodo trascorso come giocatore all’Ortigia, oggi vive a Roma. Da giocatore è stato campione olimpico nell’edizione di Barcellona 1992, oro (1994) e argento (1986) ai Campionati Mondiali, oro (1993) e bronzo (1987, 1989) ai Campionati Europei, oro in Coppa del Mondo 1993, è diventato allenatore delle nazionali giovanili italiane e nel 2001 è approdato alla panchina azzurra, con la quale si è aggiudicato il bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016, l’argento alle Olimpiadi di Londra 2012, l’oro ai Campionati Mondiali 2011, argento (2001, 2010) e bronzo (2014) agli Europei e il bronzo ai Campionati mondiali 2005.

© Riproduzione riservata