Giovanissimi pugili ma già con una medaglia al collo. Ancora una pioggia di medaglie per la Se.Sa Boxing di Porto Torres.

Questa volta nella fase regionale giovanile dello Sparring-Io, attività Federale di pugilato dedicata alle categorie giovanili 10/12 anni. L'evento pugilistico che si è disputato a Porto Torres il 15 giugno 2025 è stato organizzato dalla Asd Boxing Club Sassari, ha visto la partecipazione di oltre 70 mini atleti da tutta la Sardegna, suddivisi in diverse categorie di peso maschili e femminili.

Sul podio più alto sale il turritano Ismaele Pintadu, 12 anni ma con una tecnica pugilistica che fa ben sperare per gli anni futuri. Ismaele, partiva dai quarti di finale e match dopo match ha superato i pari età Sardi, aggiudicandosi il titolo di Campione Regionale Allievi cat. 40kg, che gli consentirà di ambire al titolo Nazionale, messo in palio al Torneo Trofeo Coni che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro dal 28 settembre al 1 ottobre 2025.

Grande soddisfazione per la Asd Se.SaBoxing Group Porto Torres, che ha partecipato a queste fasi Regionali con una squadra di 9 Atleti, totalizzando altrettante medaglie: (cat 40kg Allievi), Ismaele Pintadu primo classificato; (Cat 41/50 kg) Allievi Jacopo Cabras 3 classificato; (Cat +50 kg Allieve) Sofia Franca 3 classificata; (Cat 41/50 kg Allieve) Rachele Prùnas 3 classificata; (Cat 35kg Canguri) Mario Mureddu 3 classificato e Omar Franca 4 classificato; (Cat 35/45 kg Canguri) Samuel Malduca 2 classificato: (Cat +45 kg Canguri) Franecsco Rando 2 classificato e (Cat +50 kg Canguri) Matteo Chighini 1 classificato. «Ottimismo ed obbiettivi a lungo termine per la società Turritana, a testimonianza del fatto che il lavoro svolto quotidianamente in palestra, ci permette di competere alla pari con tutte le società presenti in Sardegna, ma soprattutto questo settore giovanile sarà la nostra garanzia per gli anni futuri», spiegano i Tecnici Antonello Loi e Pietro Pintadu .

