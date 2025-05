Lutto nel mondo della boxe che saluta Raimondo Usai, 70 anni di Porto Torres, per circa mezzo secolo sul ring, prima come pugile poi come maestro. Se n’è andato nel pomeriggio dopo una lunga malattia, problemi cardiaci che non gli hanno lasciato scampo. La sua grande passione per la boxe lo ha visto protagonista di tante manifestazioni, guida e maestro di tanti pugili come il professionista Angelo Sassu, ma anche di eventi di pugilato legati allo spirito della solidarietà.

La sua palestra di boxe, l’Asd Turris Battista Martellini, in via Petronia, era come la sua casa, un centro che contava diversi giovani aspiranti pugili e maestri che lo hanno accompagnato nella sua lunga esperienza di allenatore. Ex operaio della Sices, da pensionato si era sempre dedicato ai giovani, promuovendo iniziative sportive nella città di Porto Torres e non solo. Di recente era stato premiato dalla Federazione pugilistica italiana con un attestato di merito per la sua lunga carriera.

«È scomparso Raimondo Usai, storica figura del pugilato sardo. Lo avevamo incontrato pochi giorni fa, sofferente ma speranzoso nell'intervento chirurgico che avrebbe dovuto affrontare. Purtroppo non è stato così, un forte abbraccio ai suoi cari e agli amici della Turris Martellini», è l’annuncio di Luciano Mura, presidente del Boxing club Alberto Mura di Porto Torres. .

© Riproduzione riservata