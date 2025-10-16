Porto Torres, il mare di Balai ospita le "Sardinia triathlon Series"L’appuntamento domenica 19 ottobre
La città di Porto Torres ospita, domenica 19 ottobre, la manifestazione sportiva “Sardinia Triathlon Series”, la competizione che si svilupperà nello specchio acqueo della spiaggia di Balai – relativamente alla fase di nuoto – e lungo l’adiacente sede stradale della ex provinciale 81 per le frazioni di bici e corsa. Si renderà pertanto necessario necessario disciplinare temporaneamente la circolazione stradale adottando un provvedimento, il quale vieti il transito e/o la sosta a tutte le categorie dei veicoli nel tratto stradale adibito a tracciato gara. Per consentore il corretto svolgimento della competizione è prevista la sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo il percorso in cui si svolge l’evento. Inoltre saranno vietati il transito e la sosta veicolare dalla mezzanotte alle 16:00, nel tratto della ex sp 8, compreso tra via Balai e la rotatoria tra le intersezioni con le vie Tramontana, prolungamento via dei Corbezzoli e provinciale, e nel tratto di via Balai, lungo la direttrice di marcia via B. Croce/intersezione ex sp 81, dove è consentito il solo traffico locale.