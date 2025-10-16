La città di Porto Torres ospita, domenica 19 ottobre, la manifestazione sportiva “Sardinia Triathlon Series”, la competizione che si svilupperà nello specchio acqueo della spiaggia di Balai – relativamente alla fase di nuoto – e lungo l’adiacente sede stradale della ex provinciale 81 per le frazioni di bici e corsa. Si renderà pertanto necessario necessario disciplinare temporaneamente la circolazione stradale adottando un provvedimento, il quale vieti il transito e/o la sosta a tutte le categorie dei veicoli nel tratto stradale adibito a tracciato gara. Per consentore il corretto svolgimento della competizione è prevista la sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo il percorso in cui si svolge l’evento. Inoltre saranno vietati il transito e la sosta veicolare dalla mezzanotte alle 16:00, nel tratto della ex sp 8, compreso tra via Balai e la rotatoria tra le intersezioni con le vie Tramontana, prolungamento via dei Corbezzoli e provinciale, e nel tratto di via Balai, lungo la direttrice di marcia via B. Croce/intersezione ex sp 81, dove è consentito il solo traffico locale.

© Riproduzione riservata