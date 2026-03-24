Il rientro del capitano Debora Carangelo è la notizia più confortante in vista della prima fase dei playout che iniziano mercoledì. Al PalaSerradimigni (ore 20.30) è di scena la Brixia Brescia, formazione che la Dinamo Women ha sempre battuto nella stagione regolare: 81-65 in terra lombarda e 87-60 a Sassari. Vietato pensare che sarà facile, anche perché il Brixia ha un buonissimo gruppo italiano dove spicca tra le altre la ex Anna Togliani, play che ha fatto il cambio di Carangelo.

Come squadra meglio piazzata la Dinamo Women ha il vantaggio dell'eventuale bella in casa. Chi vince due gare è salvo, chi perde disputerà la seconda fase dei playout col Battipaglia, che è arrivato ultimo.

Il play e capitano Debora Carangelo presenta il match: Debora Carangelo: "Abbiamo alle spalle un lungo periodo di allenamenti che ci ha permesso di ritrovare serenità. Resta il rammarico per il mancato accesso ai playoff, ma i playout sono una realtà diversa: sono una serie da 80 minuti in cui dovremo essere aggressive e applicare quanto preparato in allenamento. Brixia avrà le nostre stesse motivazioni, quindi dovremo essere più attente e concentrate dal primo all’ultimo minuto.Arriviamo a questa serie pronte e cariche, poi sarà il campo a dare il verdetto. Noi daremo tutto e non molleremo".

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