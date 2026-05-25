Per le due squadre Galluresi ancora impegnate nei play-off, in categorie differenti, è stata certamente una domenica di sostanza: l'Ilvamaddalena , in quelli Nazionali di Eccellenza, ha ottenuto un ottimo pareggio, in gara 1, a Viareggio. L'altra, il Golfo Aranci, in Seconda Categoria Regionale, si è assicurata la finale, in cui incontrerà , domenica 31, il La Salle Calcio di Monserrato.

Gli isolani in Toscana , sostenuti da un'ottantina di supporter al seguito, sono stati artefici di una prova di maturità e carattere, "leggendo" bene la gara, pur ritrovandosi in svantaggio, dopo appena 10' a seguito di una sfortunata deviazione. Quasi come se niente fosse, hanno macinato gioco e occasioni, per nulla intimoriti dal blasone dell'avversario, e dal fatto che giocassero lontano dalle mura amiche. Un atteggiamento che in apertura di ripresa ha dato i suoi frutti: dopo aver ottenuto un sacrosanto rigore, con tanto di ammonizione per il difensore Viareggino, sul dischetto si presentava l'esperto capitano Mario Vrodoljak , che con freddezza e precisione trasformava. Complice il caldo e la fatica la gara si incanalava su binari più guardinghi: entrambe con la mente rivolta ai successivi 90' di domenica prossima a La Maddalena.

Altro mare, altra categoria , ma soddisfazione in " musica", per i portacolori del cavalluccio marino simbolo di Golfo Aranci: i rivieraschi si trasformano in emuli di Beethoven con la sinfonia del gol N°10, tanti sono stati quelli realizzati da Mulas e compagni nel doppio confronto con l'Ottava. Divagazioni musicali a parte per l'undici di Giorgio Bagatti si spalancano le porte della finale , che si disputerà in campo neutro, nell' ultima domenica di Maggio.

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