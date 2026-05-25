La Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Sardegna ha diramato le convocazioni ufficiali per il XXVII Trofeo delle Regioni di Nuoto Esordienti A, uno degli appuntamenti più attesi del panorama natatorio giovanile italiano. La manifestazione si svolgerà dal 26 al 28 giugno 2026 presso il suggestivo Villaggio Torre del Faro a Scanzano Ionico, in Basilicata.

Sono dodici gli atleti sardi selezionati per rappresentare l'isola nella competizione interregionale. Tra i maschi spiccano Andrea Deriu e Francesco Paolo Fontana (Esperia), Stefano Oggiano (Atlantide), Gabriele Pedemonte (Esperia) ed Enrico Pusceddu (RN Cagliari). Al femminile convocate Beatrice Casula Marchesi e Valentina Galassi (Esperia), Giulia Nesta (Atlantide), Elisa Onali (Aquatic Team Freedom) e Carola Sini (Olbia Nuoto). Completano la rosa Claudia Coni (Esperia) e Diego Cappai (Atlantide).

Una rappresentativa che abbraccia l'intero territorio regionale, con atleti provenienti da più società: a farla da padrone l'Esperia, presente con ben cinque convocati, seguita da Atlantide con tre rappresentanti.

Le società interessate sono state invitate a confermare per iscritto la presenza dei propri atleti entro il 21 maggio, comunicando anche le taglie per la divisa ufficiale della rappresentanza sarda.

Un'occasione prestigiosa per i giovani nuotatori dell'isola, chiamati a difendere i colori della Sardegna sul palcoscenico nazionale.

© Riproduzione riservata