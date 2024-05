Si gioca domani la gara di andata della finale playoff per il salto in Eccellenza fra Alghero e Usinse. L'appuntamento è alle 17 al campo “Pino Cuccureddu” di Santa Maria La Palma in scena. Il match di ritorno il 2 giugno (ore 16) al “Peppino Sau”. Nella semifinale l'Alghero ha eliminato il Terralba, l'Usinese ha fatto altrettanto col Castiadas. La vincente del doppio confronto sarà promossa in Eccellenza. Oggi si gioca invece la gara di andata dei playoff per il terzo posto sempre di Promozione. Si affrontano, alle 15.30, al Comunale “Remigio Corda” di Terralba, la squadra di casa ed il Castiadas. La gara di ritorno si gioca il 2 giugno, alle 16, a Castiadas.

Per il playout di Promozione , per domani, domenica alle 16, è in programma la gara di andata Arbus-Guspini. Il 2 giugno, sempre alle 16, il ritorno a campi invertiti. Se al termine del doppio confronto i tempi regolamentari terminassero in parità (non sono previsti tempi supplementari) si salverà il Guspini grazie alla miglior posizione nella sessione regolare.

Per il playout di Prima categoria, sempre domani, domenica alle 16, si giocherà l’incontro di andata Olmedo-Porto Cervo. Gara due domenica due giugno alle 16. Se al termine del doppio confronto i tempi regolamentari terminassero in parità (non sono previsti tempi supplementari) si salverà il Porto Cervo grazie alla miglior posizione nella sessione regolare.

