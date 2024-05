È finita in parità (0-0) la gara di andata dei playoff nazionali di Eccellenza fra Terni e Ossese. Un buon risultato per i sardi che domenica prossima giocheranno in casa la gara di ritorno.

È stata una bella gara combattuta e incerta sino alla fine. I sardi hanno avuto occasioni con Gueli, Mainardi e Madeddu. Come è noto il campionato di Eccellenza è stato vinto dall'Ilvamaddalena che ha dominato la stagione. L'Ossese spera di raggiungere la D attraverso i playoff dopo aver vinto la fase regionale.

TERNI: Cunzi, Dianda, Flavioni, Gaggiotti, Didaucci9 86’ p, Romeo, Carletti, Leonardi (75’ Fabris), De Sagastizabal (58’ Tozzi Borsoi) (67’ Pescicani), Pacilli, Ronconi. Allenatore, Roberto Borrello.

OSSESE: Cherchi, Ubertazzi (83’ Melis), Fancellu, Llanos, Madeddu, Bah (92' Mudadu), Tanda, Gueli, Scanu (85’ Chiappetta), Vita (72’ Oggiano, 47’ Contini), Mainardi. Allenatore, Mario Fadda.

ARBITRO: Pascali di Pistoia.

