Fernando Damián Tissone, 162 presenze in Serie A con le maglie di Atalanta, Sampdoria e Udinese, al Budoni è rimasto solo poche settimane. Arrivato esattamente un mese fa, il 24 novembre dopo aver cominciato la stagione da svincolato, il centrocampista classe '86 ha già risolto il contratto con la formazione gallurese, con cui ha collezionato appena tre presenze in Eccellenza (Tharros, Lanusei e Ferrini).

Voleva giocare assieme al fratello Cristian, di due anni più piccolo e preso dal Budoni poche settimane prima, ma quest'ultimo ha avuto diversi problemi fisici che ne hanno limitato l'utilizzo e d'accordo con la società entrambi sono andati via subito, in modo da potersi accasare altrove (potrebbe essere in Spagna).

Mercato in movimento. Nonostante la sessione invernale di trasferimenti si sia chiusa ieri il Budoni sta ancora pensando a qualche nuovo innesto dal mercato degli svincolati. Possibile che arrivi un attaccante, in sostituzione di Mauricio Villa che ieri è passato alla COS (sette i gol nella prima parte di stagione, con Giuseppe Meloni miglior marcatore dei galluresi a quota dieci). Per sostituire Fernando Tissone hanno recuperato i centrocampisti Federico Domínguez e Danilo Greco, in più sempre nello stesso ruolo domenica contro il Ghilarza ha esordito l'ex Aprilia Marco Ortenzi. Dei numerosi volti nuovi di dicembre deve ancora debuttare il difensore argentino Sebastián Lamacchia, ex Arbus e Iglesias. La squadra di Raffaele Cerbone, seconda a -3 dal Latte Dolce e finalista di Coppa Italia col Carbonia il 14 gennaio, tornerà in campo venerdì prossimo alle 15 in casa del Monastir.

