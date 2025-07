La Cos può gioire. La società ha dato la notizia del ripescaggio in Serie D della prima squadra.

«Siamo felici di annunciare che la nostra prima squadra è stata ripescata in Serie D per la stagione 2025/2026! Un traguardo frutto della serietà e dell'impegno di tutti: dalla dirigenza allo staff tecnico, dai risultati della prima squadra a quelli del nostro settore giovanile. Siamo nuovamente pronti a rappresentare al meglio i colori gialloblù in ambito nazionale».

Una grande notizia per il calcio dell'Ogliastra e del Sarrabus. Da giorni si attendeva l'ufficialità del ripescaggio. La Lega ha deciso nella tarda mattinata di oggi premiando i meriti della società che in pochi anni ha creato un floridissimo vivaio partecipando anche a campionati femminili e promuovendo anche raduni per bambini. Un sodalizio che ha voglia di crescere con lo sport e nel sociale: il ripescaggio in D della prima squadra premia anche questo movimento.

