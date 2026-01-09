Domenica al PalaPirastu, alle 18, l’Esperia Cagliari affronterà la vicecapolista Stella EBK Roma nell’ultimo turno d’andata della Serie B Interregionale, con l’obiettivo di iniziare il 2026 con un risultato prestigioso davanti al proprio pubblico. Dopo lo stop esterno contro la Carver, capolista del girone, i rossoblù vogliono tornare a muovere la classifica e consolidare il settimo posto attuale.

Di fronte, una squadra giovane e ambiziosa guidata da un tecnico di grande esperienza come Matteo Boniciolli, che vanta un lungo e prestigioso percorso in Serie A. L’Esperia punterà sul fattore campo, dove finora ha sempre raccolto il massimo: cinque vittorie su cinque partite giocate al PalaPirastu. Coach Federico Manca spera di avere almeno in panchina il playmaker Giordano.

Domenica sarà protagonista anche la Klass Sennori, in trasferta sul campo della Tiber Roma con palla a due alle 16. La squadra romangina, pur essendo ancora ultima in classifica, mostra sempre più convinzione nella corsa salvezza. La recente vittoria contro la San Paolo Ostiense ha messo in evidenza i progressi di Jiri Hubalek, autore di una prestazione in crescita, mentre Luca Sanna si è rivelato decisivo con sei triple, confermandosi come innesto di grande impatto nell’economia della squadra.

