Il Cus Sassari col nuovo anno punta alla ripresa delle attività a pieno regime, dopo che nel 2020 e 2021 la pandemia ha inevitabilmente bloccato le varie discipline. Il presidente, Nicola Giordanelli, è ottimista nonostante la nuova impennata di contagi in Italia nell'ultimo mese: “La stagione è iniziata con l'idea di riavviare le attività in maniera definitiva”, afferma. “Possiamo dire che, verosimilmente, si riprenderà a giocare tra l'ultima settimana di gennaio in Prima Categoria e la prima di febbraio con la Serie C Silver di basket e le giovanili di ambo i campionati. Diversamente dagli sport di squadra, atletica leggera e del tennis sono proseguiti senza ripercussioni”. Fra le novità escursionismo e arrampicata, a seguito di richieste degli stessi studenti.

I progetti. Il CUS Sassari, oltre alle attività canoniche, punta anche a recuperare quelle saltate nel 2021, detto che già da giugno dello scorso anno ne sono riprese alcune a partire dalla Coppa Uniss di padel. “Sono in fase di organizzazione tornei di basket e volley misto”, anticipa il presidente, “attività per gli studenti incoming presso gli impianti CUS e quelli in convenzione, oltre che Olimpiase 22 con la collaborazione dell'Ase. Abbiamo iscritto quattro squadre ai preliminari dei tornei universitari (basket, rugby a 7, calcio a 5 e a 11), la speranza è che la ripresa della pandemia non comporti il blocco delle partite. L'obiettivo è svolgere i campionati nella loro completezza per arrivare a maggio alle finali universitarie di Cassino”.

Gli obiettivi. Per il 2022 il CUS Sassari va su più fronti. “Col calcio siamo in linea con le aspettative”, segnala Giordanelli. “Abbiamo cercato di avere una squadra con un nuovo allenatore e un progetto triennale, composta da un mix di giovani e studenti universitari. Obiettivo che stiamo perseguendo anche con la pallacanestro, dove oltre alla Prima Squadra andiamo avanti con le attività giovanili. In C Silver abbiamo diversi 2005 che stanno avendo minuti nel massimo campionato regionale, a dimostrazione dell'importanza del settore giovanile: l'obiettivo è l'ottavo posto, che significa playoff e salvezza. Negli sport individuali contiamo di avere una squadra di atletica leggera maschile per tornare a una posizione di spicco, è una sezione che è stata sempre un nostro punto di forza. Nel tennis puntiamo sulla crescita dei giovani e sull'attività di formazione, senza squadre ai campionati assoluti. Nella pallamano si riprende con l'Under 15, in collaborazione con la società Raimond e HCS Sassari”.

© Riproduzione riservata