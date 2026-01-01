Ancora un grande successo per il PanettOlla, evento ormai diventato un appuntamento fisso da cinque anni. Dal 2020, ogni 31 dicembre, numerosi bikers si ritrovano all’ingresso della Pineta di Sinnai, affrontano la salita verso la baita e percorrono lo sterrato che conduce a Monte Arrubiu. L’edizione di quest’anno si è conclusa a Soleminis, dove tutti i ciclisti sono stati accolti con panettone e bibite.

La manifestazione è stata ideata da Alberto Olla (a denominazione dell’evento prende spunto dal suo cognome) tesserato con l’Aquascan, società che dal 2023 cura l’organizzazione dell’evento insieme allo stesso Olla.

«L’ho ideata nel 2020, l’anno del Covid – racconta Olla –. Portavo qualche panettone e delle bibite il giorno prima nella casermetta di Monte Arrubiu. La mattina del 31 arrivavamo in cima e condividevamo tutto. Era un semplice ritrovo tra amici di squadre diverse, eravamo una ventina. Dal 2023, grazie al presidente Mario Argiolas, il PanettOlla è diventato più professionale».

Tre atleti all'interno della Pineta

Quest’anno la partecipazione ha superato quota 50 bikers, con la presenza di diverse società: oltre all’Aquascan, hanno preso parte all’evento Karel Sport, Sinnai MTB, Sardinia Mountain Bike, Donori Bike e SC Cagliari.

Grande la soddisfazione del presidente Aquascan Mario Argiolas: «È stato un successo, con tantissimi partecipanti che ringrazio di cuore. Una piacevole passeggiata ciclistica con partenza dall’ingresso di Sinnai e arrivo quest’anno al Parco Elisa Deiana di Soleminis. Un’occasione di aggregazione per augurarsi buon anno pedalando. Al parco tutti gli atleti hanno potuto mangiare il panettone e bere qualcosa. Ringrazio la mia famiglia e tutti coloro che hanno collaborato, oltre al sindaco di Soleminis, Claudio Suergiu, presente all’arrivo insieme ad alcuni assessori e consiglieri comunali, che ha concesso l’utilizzo del parco».

Il ritrovo degli atleti all'ingresso della Pineta

Proprio il sindaco Claudio Suergiu ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa: «Lo sport va promosso e sostenuto, soprattutto quando riesce a coinvolgere così tante persone e a valorizzare il territorio. Manifestazioni come il PanettOlla sono sempre benvenute perché uniscono aggregazione, attività all’aria aperta e spirito di comunità. Eventi di questo tipo rappresentano un esempio positivo di collaborazione tra associazioni sportive e istituzioni locali, e il Comune di Soleminis continuerà a sostenerli».

Entusiasti anche i partecipanti. Michele Montis della Karel Sport ha commentato: «Un appuntamento ormai imperdibile. Non conta il cronometro, ma il piacere di pedalare insieme e chiudere l’anno in compagnia».

Per Claudio Lecca del Sinnai MTB: «Un percorso suggestivo e un clima bellissimo. È sempre un piacere vedere tante maglie diverse unite dalla stessa passione».

Infine Alessandro Saddi dell’Aquascan: «Il PanettOlla è diventato una tradizione. Ottima organizzazione e spirito genuino: il modo migliore per salutare l’anno vecchio e iniziare quello nuovo».

Un evento che, anno dopo anno, continua a crescere, confermandosi come uno dei momenti più attesi e apprezzati del ciclismo amatoriale locale.

