Esordio casalingo per la Promogest, unica squadra sarda iscritta ai campionati nazionali di pallanuoto. Domani la formazione di Quartu Sant’Elena attende al Centro Nuoto di via San Benedetto la Rari Nantes Bologna, per la seconda giornata di andata del torneo di A2 femminile. L’incontro, al via alle 14.45 (la capienza sarà ridotta e l’ingresso regolato con green pass rafforzato e mascherina FFP2), opporrà due realtà diverse del girone nord.

Le padrone di casa, ripescate dopo la retrocessione, mescolano elementi storici alle giovani del vivaio e puntano a crescere e conquistare la salvezza anticipata.

Altre ambizioni per le emiliane, tra le candidate più accreditate alla promozione nella massima serie. “Il Bologna è la squadra più forte del girone”, conferma il coach della Promogest, Rocco Casciotto, “anche in questa partita, puntiamo a migliorare, in particolare sulle conclusioni”. Sotto porta, la squadra si affiderà soprattutto a Jana Simonetti, che nella trasferta di Firenze ha siglato tre, delle cinque reti messe a segno dalle quartesi.

