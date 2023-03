Ottimo punto per la Costa Orientale Sarda che sul difficile campo del Nola ottiene il quarto risultato utile di fila. Lo scontro diretto pe per la salvezza è terminato 1-1. I gialloblù salgono a quota 33 e conservano la decima posizione. Sono stati i campani a passare per primi avanti al 44’ dopo aver fallito un rigore al 21’ con Sparacello. Gonzalez mette palla in mezzo, Sepe appostato sul secondo palo insacca. Nella ripresa la Costa Orientale attacca con insistenza raggiungendo il meritato pareggio al 37’ con Balbo, abile a ribadire in rete una respinta corta di Zizzania su incornata di Mattia Floris.

Grande vittoria per l’Ilvamaddalena, la prima del 2023, contro il quotato Cassino. La squadra di Gardini scende in campo con grande determinazione e nel primo tempo va vicina al gol con Cacheiro, che colpisce la traversa, e con Roszak, che sfiora il palo. Anche nella ripresa le migliori occasioni sono dei sardi, in particolare con Contucci, Ansini e Cacheiro. Il gol vittoria arriva al 37’ con Cacheiro che approfitta di una disattenzione della difesa laziale.

E nel prossimo turno ci sarà il derby Cos-Ilva.

Nell’anticipo di ieri l’Arzachena ha vinto (1-3) il derby contro l’Atletico Uri.

