Eccellenza e Promozione, ultimi ritocchi in vista della CoppaMovimenti di mercato last minute per le squadre
In Eccellenza e Promozione le società stanno completando la campagna acquisti prima della Coppa Italia di sabato e domenica.
In Eccellenza, si muove l’Iglesias, che guarda al futuro: ufficiale l’ingaggio del portiere Nicolo Murru (classe 2007), ex Monastir, giovane di grande prospettiva.
In Promozione, si rafforza il Ghilarza affidato al nuovo tecnico Massimiliano Mura: arriva il centrocampista camerunense Pierre Anahel Bile Jama (2003), protagonista con la Ferrini nella salvezza in Eccellenza. Il Tuttavista ha ufficializzato il tesseramento del centrocampista Giovanni Loddo (2008), cresciuto nelle giovanili dell’Olbia. In Prima categoria, colpo ad effetto per la Gioventù Sarroch che accoglie il veterano Pierluigi Porcu, difensore ex Villacidrese e Selargius.