In attesa della gara di coppa Italia che si terrà domenica a Narcao (fischio d'inizio alle 17) il Carbonia porta avanti la campagna acquisti.

Il club minerario ha formalizzato l’accordo per acquisire le prestazioni del difensore Rosario Gurzeni. Il giocatore, classe 2007, lo scorso anno ha militato nel COS (Costa Orientale Sarda) nel campionato di serie D. Sarà al servizio di Graziano Mannu che dal 10 agosto conduce gli allenamenti iniziati a Calasetta e poi ora a Narcao per l'indisponibilità dello stadio Zoboli di Carbonia.

Gurzeni sarà un difensore fuori quota nel novero di un gruppo creato dal direttore sportivo Sebastian Puddu, dall' allenatore Mannu e la supervisione del direttore generale Checco Fele.

