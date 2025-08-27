In Promozione si fa ambizioso anche l’Alghero che ha annunciato due importanti innesti: in attacco arriva Alessio Virdis (2000), cresciuto nella Torres e con trascorsi a Lanusei, Tempio e Ossese.

A centrocampo invece arriva Luciano Olaizola (2001), uruguaiano cresciuto nel Liverpool di Montevideo, con esperienze in Primera División con Boston River e Progreso, oltre a un passaggio in Grecia con il Niki Volos. L’anno scorso ha contribuito alla promozione del Rampla Juniors. Il Tuttavista ha ufficializzato il tesseramento del centrocampista Giovanni Loddo (2008), cresciuto nelle giovanili dell’Olbia.

