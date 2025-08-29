Prende forma il Santa Giusta, compagine che sarà protagonista del girone B di Prima Categoria che prenderà il via alla fine di settembre. Numerose novità, a partire dal presidente, Marco Cau, vecchia conoscenza del pallone gialloverde. «Costruire la squadra non è stato facile – esordisce Cau - Forse ci aspettavamo un aiuto maggiore da cittadini e giocatori, anche se la situazione è comprensibile considerando le incertezze della fine della scorsa stagione. Anche i ragazzi di Santa Giusta, non sapendo cosa si sarebbe fatto, avevano deciso di andare altrove e ci siamo ritrovati con pochissimi elementi in squadra».

Un gruppo che comincia a prender forma, con un obiettivo preciso. «Il mio sogno – prosegue Cau – era quello di riuscire a fare una squadra con i giocatori di Santa Giusta, o al massimo dal circondario. Per quest’anno non ci siamo riusciti, in futuro vedremo. Puntiamo alla salvezza, sperando arrivi al più presto, cercando di lanciare più under 18 possibili». La prima mossa è stata la scelta del nuovo allenatore, Roberto Sau. Per lui è un ritorno, a 10 anni di distanza. Sau, dal 2011 al 2014, infatti, è stato grande protagonista, in panchina, della doppia promozione consecutiva dalla Terza alla Prima Categoria.

«Bobo Sau – afferma il presidente – è affezionato al Santa Giusta ed è tornato volentieri. Io e lui abbiamo ricomposto il tandem che ci permise di fare il doppio salto dalla Terza alla Prima oltre 10 anni fa». Lo stesso Cau, inoltre, non ricoprirà solamente la carica di presidente, ma guiderà anche la formazione Under 18 regionale. Nella rosa della prima squadra confermati Stefano Frau, nuovo capitano, Mauro Sanna e Nicolò Cabras. Le novità sono Edoardo Simbula, terzino, Gustavo Johnson, centrocampista (per entrambi un ritorno), Riccardo Porta, terzino (ex Selargius), Alessio Ibba, centrocampista di fascia, e Giovanni Amendola, regista di centrocampo (già visto a Santa Giusta dal 2013 al 2015).

