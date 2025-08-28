Cagliari, allarme truffa: falsi messaggi a nome della Asl 8Viene sfruttato il nome delle istituzioni per carpire la fiducia delle persone con l’obiettivo di ottenere guadagni illeciti
In città si moltiplicano le segnalazioni di cittadini che hanno ricevuto strani messaggi con la richiesta di contattare “gli uffici ASI” al numero 8959009060 per presunte comunicazioni personali.
Si tratta di una truffa, come chiarito dalla direzione della Asl di Cagliari, che ha preso posizione con una nota ufficiale: «Le comunicazioni diffuse non provengono dai nostri uffici. Invitiamo la popolazione a non rispondere e a non comporre quel numero, trattandosi di un tentativo di raggiro ai danni dei cittadini».
Le autorità sanitarie invitano a prestare la massima attenzione, segnalando eventuali casi sospetti alle forze dell’ordine. Ancora una volta i truffatori sfruttano il nome delle istituzioni per carpire la fiducia delle persone, con l’obiettivo di ottenere guadagni illeciti.