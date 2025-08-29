In Eccellenza, colpo grosso per il Calangianus, che riabbraccia Luca La Rosa, classe 1988. Giocatore duttile (può giocare sia in difesa che a centrocampo), ha vestito le maglie di Olbia, Arzachena, San Teodoro e Budoni. Già a disposizione di mister Marini, porterà esperienza, personalità e qualità in un campionato sempre più competitivo.

In Promozione, il Terralba Calcio guarda al futuro con l’arrivo di Alessandro Rossi, classe 2008, autore di 19 reti nell’ultima stagione con la Simba e protagonista in diversi tornei a livello regionale e nazionale. Con lui arriva anche il portiere Fabio Toro, veterano del calcio sardo con trascorsi in mezza isola – da Sinnai a Villacidrese – e ben sette titoli conquistati tra Prima, Promozione ed Eccellenza.

