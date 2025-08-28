Il sindaco di Siniscola Gian Luigi Farris, organico al centrodestra sebbene senza tessere di partito, si schiera a sostegno del candidato Pd alla presidenza della provincia di Nuoro in una lista che vorrebbe essere bipartisan. La decisione scatena l’ira di Fratelli d’Italia e innesca una polemica a distanza tra lo stesso Farris e il coordinatore provinciale del partito della Meloni, Maurizio Cadau, sindaco di Belvi.

Gian Luigi Farris (Renzo Gualà)

Farris sostiene che il centrodestra non lo abbia coinvolto. «Fino a due settimane prima della scadenza per la presentazione delle liste», attacca, «vi è stato un silenzio totale. Nessuno mi ha contattato, né tantomeno i vertici del centrodestra, area politica alla quale appartengo e nella quale mi riconosco. In assenza di indicazioni, ho avviato un confronto costruttivo con i colleghi sindaci del territorio per valutare un percorso che garantisse almeno una rappresentanza per l’Alta Baronia. Il risultato è stato in linea con quanto fatto in altri territori della provincia di Nuoro. La lista unica che ne è scaturita è stata per noi espressione di coerenza e condivisione territoriale, e ne abbiamo apprezzato spirito e contenuti».

Maurizio Cadau, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia (Us)

La decisione di Farris non è piaciuta a Maurizio Cadau, sindaco di Belvì e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia: «È inesatto – dice lui – affermare che il centrodestra sia rimasto in silenzio. Al contrario, ben prima dell’annuncio odierno del sindaco Farris, tutte le forze del centrodestra hanno lanciato un appello aperto a tutti gli amministratori interessati a costruire un percorso alternativo a quello proposto dal Pd nella provincia di Nuoro». Mentre Farris ha deciso di fare il contrario «altri amministratori - continua Cadau - hanno deciso di accogliere la proposta del centrodestra. Con loro, e con chiunque voglia unirsi a questo progetto, costruiremo una proposta politica seria, credibile e profondamente alternativa a quella del Pd, come abbiamo sempre fatto».

