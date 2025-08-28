Siniscola, sindaco di centrodestra sostiene il candidato PdGian Luigi Farris si schiera con Giuseppe Ciccolini, insorge Maurizio Cadau (Fratelli d’Italia)
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il sindaco di Siniscola Gian Luigi Farris, organico al centrodestra sebbene senza tessere di partito, si schiera a sostegno del candidato Pd alla presidenza della provincia di Nuoro in una lista che vorrebbe essere bipartisan. La decisione scatena l’ira di Fratelli d’Italia e innesca una polemica a distanza tra lo stesso Farris e il coordinatore provinciale del partito della Meloni, Maurizio Cadau, sindaco di Belvi.
Farris sostiene che il centrodestra non lo abbia coinvolto. «Fino a due settimane prima della scadenza per la presentazione delle liste», attacca, «vi è stato un silenzio totale. Nessuno mi ha contattato, né tantomeno i vertici del centrodestra, area politica alla quale appartengo e nella quale mi riconosco. In assenza di indicazioni, ho avviato un confronto costruttivo con i colleghi sindaci del territorio per valutare un percorso che garantisse almeno una rappresentanza per l’Alta Baronia. Il risultato è stato in linea con quanto fatto in altri territori della provincia di Nuoro. La lista unica che ne è scaturita è stata per noi espressione di coerenza e condivisione territoriale, e ne abbiamo apprezzato spirito e contenuti».
La decisione di Farris non è piaciuta a Maurizio Cadau, sindaco di Belvì e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia: «È inesatto – dice lui – affermare che il centrodestra sia rimasto in silenzio. Al contrario, ben prima dell’annuncio odierno del sindaco Farris, tutte le forze del centrodestra hanno lanciato un appello aperto a tutti gli amministratori interessati a costruire un percorso alternativo a quello proposto dal Pd nella provincia di Nuoro». Mentre Farris ha deciso di fare il contrario «altri amministratori - continua Cadau - hanno deciso di accogliere la proposta del centrodestra. Con loro, e con chiunque voglia unirsi a questo progetto, costruiremo una proposta politica seria, credibile e profondamente alternativa a quella del Pd, come abbiamo sempre fatto».
Domani l’articolo completo di Tonio Pillonca su L’Unione Sarda in edicola e sull’App Digital