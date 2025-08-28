Il Villasimius si muove con decisione sul mercato e piazza tre importanti colpi in vista della stagione 2025/2026 nel campionato di Eccellenza. Il tecnico Antonio Prastaro potrà contare su nuovi innesti, con l’arrivo del difensore centrale Joel Kiwobo, dell’esterno Andrea Caferri e del giovane difensore Francesco Marras.

Il nome di maggiore esperienza è quello di Joel Kiwobo, difensore centrale francese classe 1996, reduce da una stagione positiva con la maglia dell’Atletico Mariner. In passato ha vestito anche le maglie di Ilvamaddalena e Nuorese, accumulando preziosa esperienza nel panorama dilettantistico sardo. Cresciuto calcisticamente tra Belgio, Inghilterra e Francia, Kiwobo porterà solidità e leadership al reparto arretrato del Villasimius.

Dal Costa Orientale Sarda arriva invece il giovane Andrea Caferri, classe 2005, esterno di centrocampo con spiccate doti offensive. Caferri, che ha militato anche nel Guspini, rappresenta un profilo di prospettiva, con ampi margini di crescita e la giusta mentalità per imporsi nel calcio regionale.

Chiude il trittico di nuovi innesti il giovanissimo Francesco Marras, difensore classe 2007, anche lui proveniente dal settore giovanile del Costa Orientale Sarda ed ex Sigma. Marras è un profilo futuribile, che il club intende far crescere all’ombra dei più esperti, con l’obiettivo di valorizzare il vivaio e costruire una rosa solida anche in prospettiva.

Il Villasimius di Prastaro si prepara dunque a una stagione impegnativa, puntando su un mix di esperienza internazionale, talento e gioventù locale.

