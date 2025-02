L’Ossese esce dalla fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza al primo turno: al Walter Frau il Montespaccato risponde due volte e pareggia 2-2, qualificandosi dopo aver vinto 3-1 mercoledì scorso nell’andata nel Lazio. Per la squadra di Giacomo Demartis, che ha avuto un calo in campionato da inizi o gennaio, svanisce così la possibilità di poter conquistare la promozione in Serie D tramite la coppa.

Neanche cinque minuti e il match è già sbloccato, con Ezequiel Franchi (capocannoniere dell'Eccellenza) che ribadisce in rete un tiro di Mascia finito sul palo. I bianconeri partono molto forte, ma al 16' il Montespaccato pareggia con Alessio Damiani che, liberato sulla destra, batte al volo e non lascia scampo agli uomini di Demartis. Bravissimi, però, a reagire subito e ritornare avanti al 19': pallone respinto dalla difesa e sinistro potente dal limite di Paolo Tuccio che piega le mani al portiere avversario.

Nella ripresa il secondo pareggio del Montespaccato: al 57' azione insistita, tocco a sinistra per Damiani e conclusione in diagonale che vale la doppietta. Per l’Ossese diventa una montagna da scalare da capo, con sempre meno tempo per recuperare. Di occasioni la formazione bianconera ne ha alcune, ma dopo un colpo di testa a lato di Virdis (81’) viene espulso Saba col rosso diretto per aver spinto via un avversario a palla lontana. Anche in dieci Franchi prova a trascinare i suoi, ma il suo destro termina di poco a lato.

© Riproduzione riservata