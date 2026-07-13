Sarà Carlo Cotroneo l’allenatore dell’Ossese nella stagione d’esordio in Serie D. Non era mai stato in dubbio fin dal termine del campionato scorso, con la dirigenza che aveva manifestato la volontà di proseguire con il tecnico della promozione, ma stamattina è arrivata anche l’ufficialità. Negli scorsi giorni, il club aveva comunicato i giocatori che non faranno parte della rosa.

Cotroneo è subentrato a metà ottobre ad Angelo Demartis, con la squadra che aveva conquistato una vittoria e quattro pareggi nelle prime cinque giornate. Da lì ha proseguito la striscia di imbattibilità per tutto il campionato, con il trionfo arrivato alla penultima giornata grazie al successo per 3-1 sulla Ferrini e alla contemporanea sconfitta dell’Ilvamaddalena a Villasimius.

Romano classe ‘66, Cotroneo in Sardegna ha allenato anche il Castiadas nel 2019-2020 e l’Ilvamaddalena nel 2023-2024, anche in quest’ultimo caso vincendo il campionato di Eccellenza. In Serie D, oltre che con i maddalenini, ha avuto esperienze con Ladispoli e Tivoli.

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