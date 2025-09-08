Un vero e proprio trionfo sportivo quello andato in scena a Caldonazzo, in Trentino Alto Adige, in occasione delle gare nazionali di canoa, dove il Circolo Nautico di Oristano, dove è cresciuto Stefano Oppo, ha conquistato un ricco bottino di medaglie dimostrando talento, determinazione e spirito di squadra.

Il primo grande risultato è arrivato dal Dragon small boat, che ha regalato un prestigioso argento alla spedizione.

Ma il meglio si è visto sulle distanze individuali e in coppia. Oro nei 2000 metri K1 allievi per Matta, protagonista assoluto della giornata. Bronzo in K2 cadette B per il duo Matta–Cubadda, sempre sulla distanza dei 2000 metri. Argento in K2 allieve grazie alla coppia Sarno–Ibba, mentre un altro argento è arrivato dal binomio Ibba–Faedda in K2 allievi. Stessa sorte per i cadetti A: Putzolu–Cossu hanno portato a casa un ottimo argento nel K2 2000 metri. Bravissima anche Abis, che ha chiuso con un argento nel K1 cadette B 2000 metri.

A completare la serie, il C2 cadette A con Peddis–Solinas ha centrato uno splendido oro. Non è mancata l’ulteriore soddisfazione per Matta, che ha dominato anche nella distanza sprint dei 200 metri K1 allievi, aggiungendo un’altra medaglia d’oro al suo palmarès personale.

La giornata si è conclusa nel migliore dei modi con la staffetta 200 K1+K2 allievi maschile: il terzetto formato da Matta, Faedda e Ibba ha conquistato la vetta del podio con un’ennesima medaglia d’oro.

Un bottino complessivo che certifica la crescita del gruppo e la qualità del lavoro svolto in allenamento.

(Unioneonline/Fr. Me.)

