Quattro su quattro. L’Ariete Pallavolo cala il poker e completa un filotto che racconta meglio di qualsiasi slogan la qualità del lavoro portato avanti in stagione. L’ultimo tassello arriva dall’Under 17 maschile, che al Palatharros supera il Villacidro in finale e si prende il titolo territoriale, tra entusiasmo e tribune partecipi. «Questo risultato rappresenta il quarto titolo territoriale della stagione per la nostra società – commenta il presidente Davide Sascaro – andando ad aggiungersi a quelli ottenuti dall’Under 19 Maschile, dall’Under 18 Femminile e dall’Under 16 Femminile. Una conferma concreta del lavoro svolto quotidianamente in palestra e dell’investimento continuo nel nostro settore giovanile». In campo si è vista una squadra solida e consapevole, capace di reggere la pressione del momento decisivo.

«Questa vittoria è il coronamento del percorso fatto dai ragazzi, frutto di impegno, fatica e dedizione», il passaggio che sintetizza il senso di una stagione. Merito anche dello staff guidato da Stefano Lugliè, con Carlo Uccheddu, determinanti per l’affiatamento del gruppo».

A prendersi la scena, nella serata decisiva, anche Matteo Piras, premiato MVP «per la costanza e le capacità messe in campo durante la competizione». E poi il pubblico, parte integrante del successo: «Il supporto che ci date dagli spalti - conclude Sascàro - vi rende a tutti gli effetti il nostro “settimo uomo” in campo».

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