Tore Melino e Marco Fresi. Per (ri)cominciare. A un mese dall’inizio della stagione, la U.S. Olbia Calcio A.S.D. comunica di aver completato l’iscrizione al campionato di Seconda Categoria e di aver affidato la guida tecnica della squadra a Tore Melino.

Accanto all’ex difensore dei bianchi (e non solo) ci sarà Marco Fresi, già preparatore dei portieri dell’Olbia nella gestione pre Marino e, fino allo scorso anno, dell’Arzachena.

In città per lo staff tecnico circola, poi, il nome di Diego Di Gennaro, altro ex Olbia, ma di ufficiale (ancora) non c’è nulla.

Infine, a proposito di indiscrezioni e di ex, della rosa dei giocatori potrebbe invece far parte Alessio Senes.

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