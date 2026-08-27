L'Iglesias Calcio annuncia l'arrivo di Nicola Montisci, un giovane talento sardo per la corsia laterale.

Terzino di spinta e grande affidabilità, classe 2006, Montisci porta con sé tanta giovinezza, ma anche un bagaglio di esperienza già significativo nel campionato di Eccellenza.

Ha vestito maglie importanti e storiche come Tempio e Ferrini, dimostrando carattere e qualità in piazze esigenti, come queste.

Giocatore rapido e disciplinato, è pronto a correre su ogni pallone e a dare equilibrioin squadra.

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