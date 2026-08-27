Doppia defezione nella Coppa Italia Regionale. Il Tempio ha comunicato la propria rinuncia alla fase di Coppa Italia Regionale di Eccellenza, motivandola con sopravvenuti problemi di natura organizzativa. Una notizia che pesa, considerando il blasone della società gallurese.

La conseguenza diretta riguarda il Calangianus, che avrebbe dovuto affrontare i tempiesi in uno dei derby più sentiti del calcio gallurese: nelle giornate in cui era in programma la sfida, i giallorossi osserveranno un turno di riposo e sono ammessi direttamente al 2° turno.

Analogo lo scenario in Promozione. Con nota pervenuta il 12 agosto, l'Atletico Cagliari ha comunicato la rinuncia alla fase di Coppa Italia Regionale di Promozione, anche in questo caso per sopravvenuti problemi di natura organizzativa.

A beneficiarne è il Sant'Elena, che nelle giornate in cui era attesa la sfida contro i cagliaritani osserverà un turno di riposo, accedendo direttamente al 2° turno.

© Riproduzione riservata