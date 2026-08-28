Sarà Giampaolo Mazzoleni a guidare il nuovo, ambizioso corso della Pallacanestro Nuoro. Il tecnico bergamasco, da lungo tempo legato alla Sardegna, torna sull’Isola per guidare i «Sirbones» nel prossimo campionato di Serie C Unica.

Mazzoleni porta in Barbagia oltre trent’anni di esperienza in panchina. Dopo una lunga carriera da giocatore, che lo ha visto vestire anche la maglia della Dinamo Sassari, ha intrapreso un altrettanto significativo percorso da allenatore, maturando esperienze sia nei settori giovanili sia nelle prime squadre.

Nel suo curriculum figurano il settore giovanile del Banco di Sardegna e le panchine di SafiSarda Porto Torres, Santa Croce Olbia, Dinamo 2000 e Sant’Orsola. Negli ultimi anni ha invece lavorato a Costa Masnaga, tra le realtà più affermate del panorama nazionale femminile.

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