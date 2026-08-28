Promozione, Marchesi arriva dalla Sicilia per portare in alto la TharrosUn giocatore abituato a fare gol
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Un attaccante fortissimo nel nuovo campionato di Promozione che si sta arricchendo di grandi talenti. L'ultimo arrivato Massimo Marchesi, 29 anni, tesserato dalla Tharros. Nell'ultima stagione, il bomber ha giocato 15 partite con l'Alcamo in Sicilia, segnando 12 reti sempre in Promozione.
Nel suo percorso c'è un'altra annata in Promozione, chiusa con 8 gol in 13 partite al "Renzo Lo Piccolo", arrivata dopo i 17 gol, realizzati in Prima Categoria. Un giocatore insomma che assicura la continuità.
Il profilo, però, non è soltanto quello del finalizzatore: la sua nuova società oristanese lo descrive come «un attaccante con grande disponibilità al lavoro per la squadra, pronto a iniziare una nuova avventura lontano da casa».
«Ho trovato fin da subito persone disponibili e serie», le prime parole del nuovo arrivato. «Inizio questa nuova avventura con tanta determinazione e voglia di divertirmi e di far gol».