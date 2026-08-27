Coppa Italia, il via è di sabato: tre anticipi il 29 agosto. Il quadro completo del primo turno di Eccellenza e PromozioneAnticipi al sabato, orari confermati, un posticipo al mercoledì e l’inversione di campo tra Ozierese e Buddusò
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Il primo turno di Coppa Italia Regionale si apre con ventiquattr’ore d’anticipo. Per accordo fra le società, tre gare inizialmente in programma domenica 30 agosto sono state spostate a sabato 29: in Eccellenza Atletico Uri – Bonorva e Terralba – Villacidrese, in Promozione Monte Alma – San Giorgio Perfugas.
Anche il ritorno tra le due formazioni del Medio Campidano si giocherà di sabato: Villacidrese – Terralba Francesco Bellu, inizialmente fissata per il 6 settembre, è stata anticipata a sabato 5 settembre alle 18:00.
Un solo rinvio in avanti riguarda il derby del Marghine: Macomerese – Macomer Calcio, prevista per il 30 agosto, è posticipata a mercoledì 2 settembre alle 20 allo stadio "Scalarba" di Macomer.
Caso a parte quello di Ozierese 1926 – Buddusò. A seguito di accordo fra le società la gara di andata — inizialmente fissata a Ozieri — si disputerà sul campo comunale "Borucca" di Buddusò domenica 30 agosto alle 18:00. Il ritorno, a campi invertiti, si giocherà domenica 6 settembre alle 17:00 sul campo comunale "Angelo Masala" di Ozieri.
Restano infine confermate nella giornata di domenica 30 agosto, con orario fissato alle 18 per accordo fra le società, la gara di Eccellenza Alghero – Usinese e quelle di Promozione Coghinas Calcio – Castelsardo e Fonni Calcio – Ovodda.
Coppa Italia Eccellenza — Girone A, 1ª giornata
Si comincia sabato 29 agosto con due anticipi, entrambi alle 17:00 Atletico Uri – Bonorva 1960 sul comunale "N. Martinez" di Uri e Terralba Francesco Bellu – Villacidrese allo stadio "Remigio Corda" di Terralba, in zona Narbonis.
Domenica 30 agosto, alle 17:00, si giocano Calcio Tortolì – Calcio Lanusei 1987 sul "Fra Locci" (M. Virgilio) di Tortolì, Ilvamaddalena 1903 – Santa Teresa Gallura sul comunale "Salvatore Zichina" di La Maddalena, Nuorese Calcio 1930 – Taloro Gavoi sul comunale di Bono e Villasimius – Iglesias sul comunale "Is Casas" di Villasimius. Chiude il programma, alle ore 18:00, Alghero – Usinese sul "Pino Cuccureddu" di Maria Pia ad Alghero.
Riposa il Calangianus 1905, ammesso direttamente al secondo turno dopo la rinuncia del Tempio.
Coppa Italia Promozione — Girone A, 1ª giornata
Tutte e sette le gare si disputano domenica 30 agosto alle 17:00: Antiochense Calasetta – Atletico Masainas allo stadio comunale di Sant’Antioco, Arbus Guspini Costa Verde – Arborea allo stadio "S. Sofia" di Arbus, Cannonau Jerzu – Castiadas sul comunale di Jerzu, CUS Cagliari – Ferrini Cagliari a "Sa Duchessa", Selargius – Vecchio Borgo Sant'Elia sul comunale "Virgilio Porcu" di Selargius, Tharros Oristano – Samugheo allo stadio "Tharros" di Oristano e Uta 2020 – Accademia Sulcitana sul comunale "Bascus Argius" di Uta.
Riposa il Sant’Elena Quartu, ammesso direttamente al secondo turno dopo la rinuncia dell’Atletico Cagliari.
Coppa Italia Promozione — Girone B, 1ª giornata
Apre il girone l’anticipo di sabato 29 agosto: Monte Alma – San Giorgio Perfugas alle ore 17:00 sul comunale "Antonello Canu" di Nulvi.
Domenica 30 agosto, alle 17:00, si giocano Bosa – Thiesi al Campo Italia di Bosa, Li Punti Calcio – Campanedda sul comunale di Li Punti a Sassari e Luogosanto – Arzachena Calcio C.S. sul comunale "Luigi Lacu" di Luogosanto. Alle ore 18:00 tocca a Buddusò – Ozierese 1926 sul comunale "Borucca" di Buddusò, Coghinas Calcio – Castelsardo sul comunale di Santa Maria Coghinas e Fonni Calcio – Ovodda sul comunale "Giuseppe Mulas" di Fonni.
Completa il quadro il posticipo di mercoledì 2 settembre alle 20:00: Macomerese – Macomer Calcio allo stadio "Scalarba" di Macomer.