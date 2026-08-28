Ancora qualche ora e si leverà ufficialmente il velo sulla nuova stagione 2026/2027 dei tornei di Eccellenza e Promozione di calcio. Fine agosto, nel mondo del pallone regionale, regala come da tradizione i primi turni di Coppa Italia. In campo anche le oristanesi.

Nel massimo torneo regionale ci sarà l’esordio del Terralba F. Bellu che nell’anticipo del sabato affronterà la Villacidrese, anch’essa neo promossa dopo il ripescaggio di inizio agosto. Fischio d’inizio, al “Remigio Corda”, per le ore 17. È grande la curiosità per vedere all’opera la compagine terralbese dopo i cambiamenti effettuati in estate. Novità che partono dalla panchina, con Roberto Concas al posto del tecnico della promozione Daniele Porcu. In rosa spiccano gli arrivi di Gabriele Dardano Mereu e Saba in porta, Andrea Mereu nel reparto arretrato, Cossu, Manca e Melis a centrocampo e Boi, Manconi e Sarritzu, dalla COS, in attacco. Tra le conferme spiccano quelle dei bomber Sanna e Piras, di capitan Orrù, Lasi, Uliana e Porru.

In Promozione, oristanesi in campo nella giornata di domenica, alle 17. Per quanto riguarda le formazioni del girone A, sarà derby tra Tharros e Samugheo. Gli oristanesi, dopo la transizione societaria, arrivano all’appuntamento con tante conferme (dalla coppia di allenatori Frongia e Pinna fino all’ossatura della squadra dello scorso anno) e qualche novità (il portiere brasiliano Tiago Domit e la punta Massimo Marchese). Nel Samugheo, invece, la novità principale è in panchina, con l’approdo di Federico Trudu alla guida di una squadra in gran parte confermata. Impegno in trasferta, invece, per l’Arborea, ospite dell’Arbus Guspini Costa Verde. L’undici allenato da Maurizio Firinu si presenta con rinnovate ambizioni, forte delle conferme di peso in rosa (Stevanato e Manzato in porta; in difesa Cicu, Cammarota, Demuru e Perilli; Angioni, Casu, Cillano, Corona e Capraro a centrocampo; Marco e Paolo Atzeni, Orro e Pibiri in attacco) e delle tante novità, come i difensori Juan Ignacio Cieri, Stefano Frau e Luca Melis, i centrocampisti Maximiliano Ciarniello (già ad Arborea nel 2022/2023), Flavio Montesuelli e Francesco Diana e i giovani Zonca, Pes e Corrias dal Monastir.

Nel girone B, un giovane Bosa si appresta ad esordire in casa contro il Thiesi. La guida tecnica è sempre affidata a Tore Carboni che avrà a disposizione in vista della prossima stagione una rosa con un’età media di circa 23 anni.

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