Serie D: il Latte Dolce si rinforza con il difensore Alessandro BantiIl diciannovenne proviene dallo Spezia Primavera
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Il tecnico del Latte Dolce, Michele Fini, lo aveva confessato: «Ci manca ancora qualcosina per rinfoltire la pattuglia dei fuori quota». La società lo ha accontentato: arriva Alessandro Banti, terzino sinistro classe 2007.
Nato a Massa, Banti è un terzino sinistro che all’occorrenza può essere impiegato anche sulla fascia opposta. Mancino naturale, il giocatore diciannovenne è abile sia nella fase difensiva che in quella di impostazione. Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, tra under 17 e squadra Primavera ha messo insieme 67 presenze.
Banti rinforza il gruppo dei fuori quota e dovrebbe essere già disponibile per la gara di Coppa Italia di sabato a Budoni.