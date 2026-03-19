Due medaglie d’oro che brillano come simbolo di impegno, passione e dedizione nel tiro a volo. È questo il risultato straordinario ottenuto dai giovani atleti sardi Fabio Danese e Marco Danese nella Gara dell’Uno D’Oro del settore giovanile FO (Fossa Olimpica), dove entrambi sono saliti sul gradino più alto del podio.

Un successo che non nasce per caso, ma è il frutto di un percorso costruito giorno dopo giorno sotto la guida del tecnico Salvatore Salis e con il supporto attento, meticoloso e ricco di esperienza del pluricampione Giovanni Pellielo. Una sinergia tecnica e umana che ha saputo valorizzare al meglio le qualità dei due giovani tiratori.

La doppia vittoria rappresenta non solo un risultato sportivo di grande rilievo, ma anche un esempio concreto di collaborazione tra realtà diverse, unendo idealmente Sardegna e Piemonte in un progetto condiviso di crescita e formazione.

Determinante anche il ruolo del Presidente Facchini, figura sempre presente e appassionata, capace di sostenere e motivare il settore giovanile con uno sguardo attento allo sviluppo dei talenti e al futuro della disciplina.

Per la famiglia Danese si tratta di un momento di grande orgoglio: due ragazzi, un unico risultato straordinario che premia sacrifici, costanza e dedizione. Un traguardo che porta con sé anche il merito del TAV Settimo San Pietro, vera e propria fucina di appassionati del tiro a volo, sempre più impegnato nel miglioramento delle strutture e nella crescita del movimento sportivo locale.

Nel dettaglio, Marco Danese conquista il primo posto nella categoria Junior, mentre Fabio Danese si impone tra gli Esordienti maschili, firmando così una doppietta d’oro che resterà nella memoria del tiro a volo sardo.

A entrambi vanno i complimenti per un risultato che non è solo una vittoria, ma un segnale forte e positivo per tutto il movimento: il futuro è già qui, ed è più luminoso che mai.

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