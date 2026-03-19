Grande entusiasmo a Castiadas per la squadra locale che si giocherà la Coppa Italia di Promozione nella di finalissima contro il Bonorva.

Dopo il successo di ieri nella semifinale contro l'Arborea, il Castiadas troverà un avversario fortissimo ma ora si gode l'arrivo in finale. Una finale storica in questa categoria, dopo quella già disputata in Coppa di Eccellenza nella stagione 2021/2022. Per la squadra guidata da Bebo Antinori, per la società e i tifosi anche le congratulazioni del sindaco Eugenio Murguioni: «A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità, – scrive il sindaco – desidero esprimere le più vive congratulazioni alla nostra squadra per la straordinaria vittoria in semifinale. Non si tratta soltanto di un risultato sportivo, ma del frutto di impegno, sacrificio e passione autentica. Avete dimostrato, con determinazione e spirito di squadra, i valori più nobili dello sport, portando in alto il nome di Castiadas e rendendo orgoglioso l’intero territorio».

«Questo traguardo - chiude il sindaco rivolgendosi alla squadra - rappresenta una pagina importante della nostra storia sportiva, costruita con dedizione, unità e coraggio. Siete un esempio per i nostri giovani e per tutta la comunità. Ora lo sguardo è rivolto alla finale, con la consapevolezza della vostra forza e con l’entusiasmo di chi sa sognare in grande».

© Riproduzione riservata