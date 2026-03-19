La trasferta di Coghinas offre all’Arzachena la possibilità di chiudere il discorso con la salvezza diretta e accorciare le distanze dalla zona playoff. Ma è necessario crederci.

Nell’ultimo mese gli smeraldini, che non vincono una partita dal 14 febbraio (2-0 in trasferta contro il Ghilarza), hanno collezionato due pareggi e altrettante sconfitte, l’ultima delle quali a Castelsardo domenica scorsa. Con 41 punti in classifica la conferma della categoria è più che ipotecata, tuttavia, per evitare sorprese in coda al campionato, prima si raggiunge la quota della salvezza matematica, meglio è.

A sei giornate dal termine della stagione regolare del torneo di Promozione battere domenica a domicilio il Coghinas, quinto in classifica con 49 punti nel girone B e sconfitto all’andata 2-0 (gol di Donati e Babou), potrebbe significare il +15 sui playout, e dunque l’archiviazione del discorso salvezza, ma anche rientrare in corsa per i playoff, distanti al momento 8 punti (come il Coghinas).

Fermo restando che a inizio stagione gli spareggi promozione non erano l’obiettivo della squadra di Mauro Ottaviani, alzare l’asticella potrebbe aiutare psicologicamente a tenere alta la concentrazione già da domenica, quando ancora in palio per l’Arzachena ci saranno i punti della salvezza.

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