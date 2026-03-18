L'ottava giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria, per quel che riguarda i gironi C e D, non ha fatto registrare particolari variazioni, con solo qualche risultato inaspettato e qualche spostamento marginale nelle classifiche.

Partendo dal raggruppamento D, dove sono presenti 3 delle 4 compagini " Anglogalluresi" della categoria, la sorpresa è data dalla terza sconfitta stagionale della sempre solitaria capolista Monte Alma (56), sconfitta a Ploaghe (36). Ne hanno approfittato i sassaresi del Lanteri (51), che in casa hanno superato l'ostacolo Badesi 09 (33), riducendo la distanza dal primo posto a soli 5 punti.

Tornando ai Badesani, guidati in panchina da Antonio Borrotzu, hanno iniziato la gara subendo 2 reti, entrambe arrivate per opera di Gianluca Deiola. Tuttavia, dopo uno sbandamento iniziale, sono riusciti ad accorciare le distanze, causando non pochi problemi ai padroni di casa. A impedire la rimonta, però, ci ha pensato Canalis. L’estremo difensore della squadra sassarese si è superato più volte, blindando il risultato sul 2-1.

Il Valledoria, terzo in classifica con 47 punti, ha dovuto dar fondo a tutte le energie fisiche e mentali per avere la meglio, in zona Cesarini, sul coriaceo Porto Torres. Chiudiamo il commento sul girone col Lauras (31), battuto a Sassari, sul terreno della San Paolo, col minimo scarto. La perdurante assenza di vittorie (l'ultima risale a più di un mese fa) sta iniziando a far preoccupare l'ambiente bianconero, non tanto per incombenti pericoli in classifica, quanto per il morale in caduta.

Per completare la rassegna non rimane che parlare dell'Oschirese, impegnati nel girone C. Conseguentemente al successo di Pattada, i granata si sono ripresi la quarta posizione a quota 39. Restano 9 i punti di ritardo sul secondo posto, che dà il via libera per l’accesso ai play off.

© Riproduzione riservata