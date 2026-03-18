Castiadas in finale di Coppa Italia di Promozione: rimonta sull’ArboreaRibaltato l’1-0 dell’andata, decisivo ancora Jeronimo Ridolfi nel 3-1 finale: sfida al Bonorva
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Il Castiadas conquista la finalissima di Coppa Italia di Promozione battendo l’Arborea per 3-1 e ribaltando la sconfitta dell’andata (1-0).
Una gara intensa e combattuta, con i padroni di casa subito pericolosi e capaci di sbloccare il risultato al 10’ con Mattea, bravo a sfruttare una respinta del portiere ospite.
Nella ripresa il Castiadas aumenta la pressione e trova il raddoppio al 31’ con un gran tiro di Jeronimo Ridolfi. L’Arborea reagisce e accorcia le distanze con Pibiri, riaprendo il match e mantenendo viva la qualificazione.
Nel finale, però, è ancora Ridolfi a risultare decisivo, firmando allo scadere il gol del definitivo 3-1 con una splendida punizione sotto l’incrocio. Dopo il triplice fischio, gara che si chiude con tensione e alcune espulsioni. Il Castiadas vola così in finale, dove affronterà il Bonorva.