Quindici squadre in rappresentanza di nove circoli sardi. Queste le partecipanti isolane nei campionati nazionali di tennis a squadre nel 2026. Quattro attenderanno ottobre per scendere in campo: il Tc Cagliari in Serie A1 femminile, e in A2 maschile il Tc Alghero, la neopromossa Torres Tennis e il Tc Terranova fresco di ripescaggio.

Ben undici le rappresentative sarde al via da domenica 19 aprile in Serie B. Due sono confermate nella B1 maschile: Tc Cagliari e Tc Porto Torres. Tre nella B1 femminile: con la confermata Torres, ci sono due squadre del Tc Cagliari, una retrocessa dalla A2, l'altra promossa dalla B2.

Quattro le squadre sarde che si sfideranno nello stesso girone della B2 maschile: alle confermate Tc Cagliari e Tc Moneta La Maddalena, sia aggiungono il neopromosso Quattro Mori Tennis Team e il Poggio Sport Village, ripescato in extremis. Due le squadre sarde in B2 femminile: conferma per il Ct Decimomannu, mentre sale dalla C regionale il Tc Cagliari.

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