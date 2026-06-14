Una settimana di incontri, oltre 700 giovani calciatori di tutte le età, 19 società provenienti da tutta l’Isola: sono i numeri dell’ottava edizione del torneo Città di Pula, che chiuderà oggi i battenti con le finali della categoria allievi. L’appuntamento è stato organizzato dal Pula calcio, in collaborazione con il Comune. È stata una festa dello sport, l’impianto sportivo di via Porrino ha ospitato le giovani promesse del calcio sardo, un appuntamento che – anno dopo anno – continua ad allargare i propri confini. Piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi e juniores: l’area sportiva di Pula, arricchita nei giorni scorsi dall’inaugurazione di un nuovo campo in erba sintetica, ha ospitato piccoli e giovani calciatori di ogni età. Glauco Mulas, responsabile del settore giovanile del Pula calcio, tira le somme dell’ottava edizione del torneo: “Siamo molto soddisfatti di come sia andata questa settimana, la manifestazione continua a crescere e ad avvicinare nuove società, quest’anno abbiamo accolto per la prima volta anche i giovani della Torres. L’obiettivo è quello di continuare a far crescere questo torneo, magari ospitando anche società che vengono da altre regioni”.

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