Se il campionato di Serie D finisse oggi, con 16 punti che valgono il quindicesimo posto in classifica l’Olbia dovrebbe giocarsi la salvezza ai playout contro il Terracina, in trasferta e in gara secca, con lo svantaggio che in caso di pareggio passerebbe l’avversario.

Secondo il meccanismo ufficializzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, al termine della stagione regolare, nei gironi a 18 squadre le società classificate al diciassettesimo e diciottesimo posto retrocederanno direttamente in Eccellenza, mentre quelle classificate dal tredicesimo al sedicesimo posto si affronteranno nei playout con la seguente formula: tredicesima contro sedicesima e quattordicesima contro quindicesima, in match di sola andata.

Le meglio piazzate avranno il vantaggio di potersi giocare lo spareggio in casa e del pareggio al termine dei 90’ più tempi supplementari (due da 15’) sufficiente per confermare la categoria. Ma non solo: in caso di distacco di 8 o più punti tra tredicesima e sedicesima (e tra quattordicesima e quindicesima) i playout non si disputeranno, le meglio classificate saranno salve e le altre due retrocederanno direttamente andando a far compagnia in Eccellenza alle ultime due della classifica.

Eventualmente, a parità di punti, le due società classificatesi al penultimo posto giocheranno uno spareggio per stabilire chi retrocederà e chi invece accederà ai playout, da disputarsi in campo neutro, con supplementari e rigori. Quanto alla definizione della griglia dei playout, a parità punti verranno presi in considerazione gli scontri diretti, la differenza reti negli scontri diretti, la differenza reti generale, il maggior numero di reti segnate e, infine, il sorteggio.

Al di là del fatto che per adesso col Terracina l’Olbia è in vantaggio, avendo vinto la prima sfida 2-1 (e avendo la stessa differenti reti, -9), va da sé che ripartire con un successo domenica contro l’Ilvamaddalena varrebbe doppio: nel derby di andata l’Olbia le ha prese in casa malamente (0-3), e l’Ilva è una delle formazione invischiate al momento in zona playout, a 2 punti di distanza dai bianchi. Ma il discorso vale anche per Atletico Uri e Costa Orientale Sarda, ultime in classifica con 13 punti, rispetto alle quali la squadra di Zé Maria vanta, però, rispettivamente, una vittoria e un pareggio.

