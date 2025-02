Per la gara sul campo del Real Monterotondo l’Olbia ritrova Yanovskyy ma deve fare a meno di Biancu, fermato da un risentimento muscolare. In compenso, in occasione dello scontro salvezza della 5ª giornata di ritorno del campionato di Serie D, i bianchi potranno contare sul nuovo acquisto Diallo, mentre non risulta tra i convocati l’ultimo arrivato Massouema.

Nell’impegnativa trasferta romana l’Olbia potrà contare su 21 giocatori tra i portieri Di Chiara, Rizzitano e Ascioti, i difensori Arboleda, Buschiazzo, Diallo, Lucarelli, Pani e Petrone, i centrocampisti De Grazia, Marroni, Maspero, Rizzo, Yanovskyy e le punte Cabrera, Caggiu, Costanzo, De Jesus, Della Salandra, Furtado e Ragatzu.

Allo stadio “Cecconi”, inespugnato da due turni, i bianchi proveranno a conquistare 3 punti che varrebbero il balzo fuori dalla zona retrocessione per la prima volta dall’inizio della stagione: con 25 punti il Monterotondo, prima delle “salve”, precede i galluresi a +3, ed è dunque a portata di aggancio. «Mi aspetto una partita difficile contro una squadra che gioca a calcio, che non butta mai via la palla e cerca sempre il possesso, come vogliamo fare anche noi, una squadra che è nella nostra stessa posizione: loro vogliono vincere per evitare la zona calda della classifica da cui noi, invece, vogliamo uscire», spiega Zé Maria dal ritiro romano.

«La formazione dovrebbe essere la stessa di domenica scorsa: dopo un primo tempo fatto molto bene credo sia giusto dare continuità ai ragazzi che hanno iniziato la partita contro l’Anzio», aggiunge l’allenatore dell’Olbia. «Si sono allenati tutti bene e stanno tutti bene con l’eccezione di Biancu, che ha sentito un dolore alla coscia e non è stato convocato. I nuovi acquisti, poi, si sono inseriti bene: Ragatzu e Buschiazzo fanno già parte del gruppo, Diallo, che è un difensore molto forte, è arrivato 10 giorni fa ed è stato accolto molto bene. Adesso attendiamo il transfer di Arnaud», conclude il tecnico brasiliano a proposito di Arnaud Luzayadio, terzino destro franco-congolese, classe 1999, in arrivo dalla Serie B bulgara. «I nuovi giocatori ci daranno il cambio di mentalità che ci serve».

All’andata si impose il Real Monterotondo con un gol di Darini a inizio ripresa. Squadre in campo al “Cecconi” alle 14.30: dirige l’arbitro Simone Pandini di Bolzano.

